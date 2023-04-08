"Севілья" втратила перемогу проти "Сельти", пропустивши двічі в кінцівці грі.

У п'ятницю, 7 квітня, відбувся поєдинок 28-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Севілья" зустрічалася з "Сельтою".

Гра проходила на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" і завершилася з рахунком 2:2.

На 19-й хвилині матчу "Севілья" залишилася в меншості: за другу жовту картку був вилучений півзахисник Папа Гуйє. Однак це не завадило господарям поля Відкрити рахунок у матчі - на 43-й хвилині з передачі Сусо забив Юссеф Ен-Несірі.

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У кінцівці другого тайму Акунья, здавалося, поставив крапку в грі. Чемпіон світу 2022 року забив фантастичний гол гарматним ударом з дальньої дистанції і подвоїв перевагу своєї команди.

Але, на останніх хвилинах гри футболістам "Сельти" вдалося зробити камбек і уникнути поразки. Спочатку точним ударом відзначився Мігель Родрігес на 89-й хвилині. А в компенсований час Гонсало Пасьєнса зрівняв рахунок у грі.

Додамо, що на 90 + 5-й хвилині "Севілья" втратила ще одного футболіста - пряму червону картку отримав автор забитого гола Акунья.

"Севілья" - "Сельта" - 2:2

Голи: Ен-Несірі, 43, Акунья, 81 - Мігель Родрігес, 89, Гонсалу Пасьєнсія, 90+3

Огляд матчу (гол Акуньї на 2:21):

"Севілья" набрала 32 очки і займає 13-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Сельта" з 36 балами йде на 9-й позиції.

У наступному турі Ла Ліги "Севілья" зіграє проти "Валенсії" (16 квітня), а "Сельта" поміряється силами з "Мальоркою" (17 квітня).

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