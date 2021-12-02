Влада Седан поділилася з підписниками свіжими знімками.

Дружина футболіста "Манчестер Сіті" і збірної України Олександра Зінченка, телеведуча Влада Седан опублікувала в мережі зворушливі фото з дочкою Євою.

Публікація Седан в Instagram була присвячена тому, що 1 грудня Єві виповнилося чотири місяці.

Телеведуча повідомила про це в підписі до знімків.

"Такі красуні", "Яка прекрасна у вас донечка", "Як красиво", "Це так мило", - коментують підписники.

Днем раніше дружина Зінченка опублікувала в мережі ще одне фото з Євою, підписавши його "Яблуко від яблуньки".

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Автор: Антон Дудар