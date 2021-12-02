Сім'я Олександра Зінченка / фото instagram.com/v.lada_sedan
Дружина футболіста "Манчестер Сіті" і збірної України Олександра Зінченка, телеведуча Влада Седан опублікувала в мережі зворушливі фото з дочкою Євою.
Публікація Седан в Instagram була присвячена тому, що 1 грудня Єві виповнилося чотири місяці.
Телеведуча повідомила про це в підписі до знімків.
"Такі красуні", "Яка прекрасна у вас донечка", "Як красиво", "Це так мило", - коментують підписники.
фото instagram.com/v.lada_sedan
фото instagram.com/v.lada_sedan
Днем раніше дружина Зінченка опублікувала в мережі ще одне фото з Євою, підписавши його "Яблуко від яблуньки".
фото instagram.com/v.lada_sedan
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Зінченко і Седан: як створювалася сім'я
- Про роман Олександра Зінченка і телеведучої Влади Седан стало відомо в червні 2019-го, коли футболіст поцілував кохану в прямому ефірі.
- Зінченко зробив пропозицію Седан на стадіоні, а весільну церемонію довелося відкласти через пандемію коронавірусу.
- Урочиста подія пройшла в Києві 24 серпня 2020 року, про що повідомила сама наречена.
- Пізніше Зінченко розмістив на своїй сторінці в Instagram весільний кліп.
- 1 серпня Зінченко і Седан стали батьками - у них народилася дочка. Дівчинку назвали Єва.