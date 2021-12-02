Сім'я Олександра Зінченка / фото instagram.com/v.lada_sedan

Дружина футболіста "Манчестер Сіті" і збірної України Олександра Зінченка, телеведуча Влада Седан опублікувала в мережі зворушливі фото з дочкою Євою.

Публікація Седан в Instagram була присвячена тому, що 1 грудня Єві виповнилося чотири місяці.

Телеведуча повідомила про це в підписі до знімків.

"Такі красуні", "Яка прекрасна у вас донечка", "Як красиво", "Це так мило", - коментують підписники.

фото instagram.com/v.lada_sedan
фото instagram.com/v.lada_sedan

Днем раніше дружина Зінченка опублікувала в мережі ще одне фото з Євою, підписавши його "Яблуко від яблуньки".

фото instagram.com/v.lada_sedan

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Зінченко і Седан: як створювалася сім'я

Автор: Антон Дудар