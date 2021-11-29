Екс-футболіст збірної України та донецького "Шахтаря", а нині форвард львівського "Руху" Андрій Борячук пригадав, як модель, блогерка та журналістка телеканалів "Футбол 1/2/3" Влада Седан пішла від нього після трьох років стосунків до Олександра Зінченка.
25-річний Борячук відверто розповів історію про "любовний трикутник" для SportArena.
"Це пройдений етап. Ми зустрічалися три роки. Коли люди мають якісь стосунки тривалий час то, звичайно, потім є спустошення. Я б не сказав, що це мене зачепило. Я ж не перестав грати у футбол. Далі займався своєю справою, ще і голи забивав, коли розлучився. Ситуація була неприємна. Хто ж знав, що так вийде?", - сказав Борячук.
- Ти відпустив це?
- Авжеж, давно.
- Образи немає?
- Мені нема на кого ображатися.
- З Зінченком спілкуєшся?
- Ні. Ти ж розумієш, яка ситуація? Як я можу спілкуватися з ним, якщо за моєю спиною так вчинили? Це було не по-пацанськи.
- Якби ти зараз зустрів Зінченка, то що сказав би?
- Я не знаю, як поставився б до нього.
- Потис би руку йому?
- Не знаю. Взагалі не знаю, як би я ставився до цієї людини. У нього своє життя, у мене - своє. Ми різні люди. Були друзі колись, зараз - ні. Як дружити, після такого вчинку?
- Ви з ним були близькими друзями?
- Раніше у нас була дружня компанія. Ми достатньо довго дружили, все супер було, з U-14. Ми з 14 років пройшли все разом, рік за роком, аж до U-21.
- Що найобразливіше в цій ситуації?
- Те, що це усе сталося за моєю спиною.
- Як усе це було?
- Якби я знав, то це б ще раніше розлетілося на інтерв'ю, не можу нічого толком сказати.
- Упіймав їх?
- Можна сказати так, упіймав, - поділився історією Борячук.
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Зінченко і Седан: як створювалася сім'я
- Про роман Олександра Зінченка і телеведучої Влади Седан стало відомо в червні 2019-го, коли футболіст поцілував кохану в прямому ефірі.
- Зінченко зробив пропозицію Седан на стадіоні, а весільну церемонію довелося відкласти через пандемію коронавірусу.
- Урочиста подія пройшла в Києві 24 серпня 2020 року, про що повідомила сама наречена.
- Пізніше Зінченко розмістив на своїй сторінці в Instagram весільний кліп.