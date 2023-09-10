Олександр Зінченко відзначився забитим голом у поєдинку з Англією.

У суботу, 9 вересня, національна збірна України сенсаційно відібрала очки в Англії в рамках п'ятого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Легенда футболу і англійський журналіст Гаррі Лінекер після матчу похвалив півзахисника "синьо-жовтих" Олександра Зінченка.

"Крім того, що він є винятковим футболістом, Зінченко - дуже вражаючий молодий чоловік. Напевно, дуже важко пережити кошмар вторгнення в свою країну", - написав Лінекер у себе в Twitter.

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Нагадаємо, Олександр Зінченко відзначився забитим голом у поєдинку проти збірної Англії. Для 26-річного півзахисника це був 9 гол у футболці національної команди України. У складі "синьо-жовтих" він зіграв 54 гри.

Додамо, що збірна України після п'яти турів посідає друге місце в групі С кваліфікації Євро-2024 з 7 балами в активі. Лідирує в групі збірна Англії, яка набрала 13 очок.

У наступному турі відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України зіграє проти національної команди Італії. Гра відбудеться 12 вересня. Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.

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