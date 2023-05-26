Мудрик не реалізував кілька хороших моментів у матчі з "Манчестер Юнайтед".

У четвер, 25 травня, лондонський "Челсі" з Михайлом Мудриком у складі з розгромним рахунком програв "Манчестер Юнайтед" у перенесеному матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Український вінгер провів на полі 64 хвилини і мав кілька хороших моментів, щоб забити гол, проте реалізувати їх не зміг.

Після матчу легендарний екс-футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Гарі Невілл жорстко розкритикував Михайла Мудрика за цю гру.

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"Боже мій, скільки разів ми бачили це в першому таймі? Такий жорсткий і тугий з м'ячем.

Він такий важкий, що дотик м'яча до нього неймовірне. Це питання впевненості або її відсутності. Це ніби він не має уявлення про те, що він збирається робити з м'ячем, перш ніж він його отримає. Це все повинно проходити швидше в його голові", - наводить слова Невілла Metro.

Додамо, що в нинішньому сезоні АПЛ Михайло Мудрик зіграв 15 матчів у складі "Челсі" і відзначився 2 результативними передачами.

Після 37 турів "Челсі" займає 12-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. У заключному турі АПЛ "Челсі" зіграє проти "Ньюкасла". Матч відбудеться 28 травня.

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