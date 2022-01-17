Колишній тренер "Динамо" вважає, що Шевченко помилився, очоливши "Дженоа".

Колишній головний тренер київського "Динамо" і збірної України Йожеф Сабо поділився своєю думкою про звільнення Андрія Шевченка з поста наставника італійського "Дженоа".

Екс-тренер "біло-синіх" заявив, що очолити "Дженоа" було великою помилкою для Андрія Шевченка. Цим він сильно зіпсував свою репутацію.

"Вибачте за вираз, але Шевченко сам собі напаскудив, прийнявши потопаючий "Дженоа" в такій складній турнірній ситуації. Хто його змушував туди йти? Навіщо він пішов в команду, яка йшла на 17-му місці? Я цього не розумію. Побачивши дві гри "Дженоа", жахнувся. З таким підбором гравців команді в Серії А робити нічого. Звичайно, напевно, у Шевченка була надія на трансферне вікно, тому що треба було брати як мінімум п'ять нових футболістів. Але в підсумку мало кого взяли. У підсумку з таким складом на щось розраховувати було складно.

Читайте такожШевченко вперше прокоментував свою відставку з поста тренера ДженоаАле він, як то кажуть, сам винен у цій ситуації. Мабуть, після збірної і євро Шевченко думав, що легко зможе і в клубі. Але треба не забувати, яке везіння було в українців при виході з групи. Я не стверджую, що Шевченко не розуміє у футболі. Розуміє. Але для того, щоб його розуміли, потрібні футболісти. На жаль, з таким підбором гравців в "Дженоа" йому нічого не світило. Шкода.

Шевченко був занадто впевнений, що витягне "Дженоа". Вийшло, навпаки, "Дженоа" потягнув його вниз. Тим більше, не будемо забувати, який складний календар був у команди - "Рома", "Аталанта", "Мілан", - наводить слова Сабо Meta-ratings.com.ua.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка