Ветеран донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов поділився враженнями від роботи під керівництвом нового тренера донеччан Роберто Де Дзербі.
37-річний воротар, який нещодавно пролонгував угоду з "гірниками", дав інтерв'ю для You-Tube-каналу BurBuzz.
"Де Дзербі прийшов і зламав мені мозок в хорошому сенсі. Я не бачив, щоб так хтось грав у футбол. Він вірить у свій футбол, прищеплює це. Він сам говорить: "Я в шоці! Не думав, що ви за місяць так легко сприймете те, що я хочу". Йому подобається грати проти сильного суперника, який буде пресингувати. Він - футбольний маніяк, в хорошому сенсі", - зазначив П'ятов.
Нагадаємо, що один зі старожилів "Шахтаря" порівняв роботу нового тренера з попередником.
Роберто Де Дзербі очолив "Шахтар": головне
- "Шахтар" оголосив про призначення Де Дзербі 25 травня. Італійський фахівець підписав контракт на два роки.
- На посаді головного тренера "гірників" італієць змінив Луїша Каштру.
- Де Дзербі став 34-м тренером в історії "Шахтаря" і другим італійцем після Невіо Скали.
- Раніше Де Дзербі тренував італійські "Дарфо Боаріо", "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а з 2018 року працював з "Сассуоло". У Серії А він приводив команду до одинадцятого, восьмого і ще раз восьмого місць. У травні Де Дзербі покинув "Сассуоло" - його контракт підійшов до завершення.
- У "Шахтарі" раніше розповіли, як вели переговори з новим тренером.