Ветеран донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов поділився враженнями від роботи під керівництвом нового тренера донеччан Роберто Де Дзербі.

37-річний воротар, який нещодавно пролонгував угоду з "гірниками", дав інтерв'ю для You-Tube-каналу BurBuzz.

"Де Дзербі прийшов і зламав мені мозок в хорошому сенсі. Я не бачив, щоб так хтось грав у футбол. Він вірить у свій футбол, прищеплює це. Він сам говорить: "Я в шоці! Не думав, що ви за місяць так легко сприймете те, що я хочу". Йому подобається грати проти сильного суперника, який буде пресингувати. Він - футбольний маніяк, в хорошому сенсі", - зазначив П'ятов.