Максим Коваль може повернутися в Європу.

Легендарний польський воротар Артур Боруц планує завершити свою кар'єру і з цієї причини керівництво "Легії" займається пошуками нового голкіпера.

Скаути варшавського клубу знайшли заміну 41-річному Боруцу в особі колишнього гравця київського "Динамо" Максима Коваля, який захищає зараз кольори "Аль-Фатеха" з Саудівської Аравії.

Чинна угода 29-річного українця з саудівським клубом закінчується влітку 2022 року, відповідно "Легія" може підписати гравця безкоштовно. Про це повідомляє спортивний портал Meczyki.

Читайте такожГерой збірної України на Євро-2020 Довбик розповів, в якому чемпіонаті хотів би продовжити кар'єруВарто відзначити, що Коваль свого часу вважався одним з найперспективніших воротарів Європи. У 20 років він коштував шість мільйонів євро за версією Transfermarkt. Потім, в кар'єрі молодого футболіста почався спад, за яким послідувала втрата впевненості в своїх діях в рамці і подальше забуття у другосортних чемпіонатах.

У Саудівській Аравії у воротаря за три сезони накопичилося 95 матчів і 155 пропущених голів. Останнім європейським клубом Коваля був іспанський "Депортіво", за який він грав у 2018 році.

Максим Коваль: кар'єра