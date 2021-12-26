Легендарний польський воротар Артур Боруц планує завершити свою кар'єру і з цієї причини керівництво "Легії" займається пошуками нового голкіпера.
Скаути варшавського клубу знайшли заміну 41-річному Боруцу в особі колишнього гравця київського "Динамо" Максима Коваля, який захищає зараз кольори "Аль-Фатеха" з Саудівської Аравії.
Чинна угода 29-річного українця з саудівським клубом закінчується влітку 2022 року, відповідно "Легія" може підписати гравця безкоштовно. Про це повідомляє спортивний портал Meczyki.
Читайте такожГерой збірної України на Євро-2020 Довбик розповів, в якому чемпіонаті хотів би продовжити кар'єруВарто відзначити, що Коваль свого часу вважався одним з найперспективніших воротарів Європи. У 20 років він коштував шість мільйонів євро за версією Transfermarkt. Потім, в кар'єрі молодого футболіста почався спад, за яким послідувала втрата впевненості в своїх діях в рамці і подальше забуття у другосортних чемпіонатах.
У Саудівській Аравії у воротаря за три сезони накопичилося 95 матчів і 155 пропущених голів. Останнім європейським клубом Коваля був іспанський "Депортіво", за який він грав у 2018 році.
Максим Коваль: кар'єра
- Коваль почав свою професійну кар'єру в 2008 році в запорізькому "Металурзі". Він дебютував в УПЛ у віці 16 років.
- У 2010 році воротар перейшов до київського "Динамо". У складі "біло-синіх" зіграв 107 матчів у всіх турнірах.
- На правах оренди виступав за "Говерлу", данський "Оденсе" та іспанський "Депортіво".
- У складі національної збірної України зіграв два матчі. Був у заявці на Євро-2012.