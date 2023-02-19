Тренер "Баварії" пояснив поразку проти "Боруссії" втомою гравців після матчу з ПСЖ.

У суботу, 18 лютого, відбувся поєдинок 21-го туру німецької Бундесліги, в якому "Баварія" протистояла "Боруссії" з Менхенгладбаха.

Гра проходила на стадіоні "Боруссія-Парк" і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 3:2.

У "Баварії" все пішло не за планом в цій грі вже з самого початку - на 8-й хвилині зустрічі захисник мюнхенців Дайот Упамекано отримав червону картку і залишив команду в меншості. Всього через п'ять хвилин Ларс Штіндль відкрив рахунок у грі і вивів "Боруссію" вперед.

На 35-й хвилині Ерік Чупо-Мотінг зрівняв рахунок, забивши після передачі канадського захисника мюнхенців Альфонсо Девіса.

У другому таймі "Боруссія" забила ще два голи: на 55-й хвилині відзначився Йонас Хофман, а на 84-й хвилині - французький форвард Маркус Тюрам.

На 93-й хвилині Матіс Тель відіграв один м'яч, але врятуватися від поразки "Баварії" не вдалося.

"Боруссія" М - "Баварія" - 3:2

Голи: Штіндль, 13, Хофманн, 55, Тюрам, 84 - Чупо-Мотінг, 35, Тель, 90+3

"Боруссія" М: Омлін, Лайнер, Ітакура, Ельведі, Бенсебаїні, Крамер (Вайгль, 56 (Янчке, 90)), Коне, Вольф (Херрманн, 90), Хофманн, Штіндль (Тюрам, 74), Плеа (Нойхаус, 74)

"Баварія": Зоммер, Павар, Упамекано, Блінд, Девіс, Кімміх, Гнабрі (Сане, 46), Горецка (Де Лігт, 62), Гравенберх (Мусіала, 46), Мюллер (Канселу, 16), Чупо-Мотінг (Тель, 62)

Попередження: Горецка

Видалення: Упамекано (пряма червона)

Огляд матчу:

Після матчу головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсман пояснив поразку своєї команди тим, що у футболістів не вистачило сил після матчу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

"Причиною програшу була не тільки червона картка. Я думаю, що ми могли вирішити результат гри в перші сім хвилин, до червоної картки. Частина провини лежить на нас.

Звичайно, рання червона картка ускладнила це. Нам не вистачало сил після гри в Парижі", - наводить слова Нагельсмана Bayern & Germany.

Нагадаємо, "Баварія" перемогла ПСЖ у першій грі 1/8 Ліги чемпіонів у Парижі.

У чемпіонаті Німеччини "Баварія" йде на першому місці в турнірній таблиці з 43 очками в активі. Однак мюнхенців може випередити "Уніон Берлін", якщо 19 лютого обіграє "Шальке-04". Дортмундська "Боруссія", в свою чергу, може зрівнятися з "Баварією" за очками, якщо переможе "Герту".

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