У "Баварії" Жоау Канселу гратиме під 22-м номером.

Захисник національної збірної Португалії Жоау Канселу перейшов з "Манчестер Сіті" в "Баварію".

Як повідомляє прес-служба "городян", португалець перейшов в німецький клуб на правах оренди.

Канселу підписав з "Баварією" контракт до кінця сезону-2022/2023. Також в угоді сторін передбачена опція викупу, яка становить 70 мільйонів євро.

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У німецькому клубі Жоау гратиме під 22-м номером.

"Це відмінний клуб, один з найкращих в світі. Можливість зіграти з цими видатними гравцями в одній команді - неймовірна мотивація для мене.

Я знаю, що "Баварія" живе заради трофеїв і бере їх щороку. Мною також рухає жага успіху. Заради "Баварії" зроблю все, що в моїх силах", - наводить слова Канселу прес-служба "Баварії".

За даними ЗМІ, основною причиною відходу Канселу з "Манчестер Сіті" нібито є конфлікт з головним тренером "городян" Хосепом Гвардіолою. Після ЧС-2022 між футболістом і тренером були напружені відносини. Він не отримував достатньо ігрової практики, і напередодні зустрічі Кубка Англії проти "Арсенала" Канселу не витримав. Жоау погрожував Гвардіолі покинути клуб. Вирішити ситуацію вдалося лише через домовленість про оренду футболіста в "Баварію".

Нагадаємо, Жоау Канселу перейшов в "Манчестер Сіті" з "Ювентуса" в 2019 році за 65 мільйонів євро.

З "Манчестер Сіті" португалець виграв три трофеї: двічі ставав чемпіоном АПЛ і один раз виграв Кубок англійської ліги.

У поточному сезоні Канселу провів 26 матчів за "городян" у всіх турнірах, забив 2 голи і віддав 5 результативних передач.

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