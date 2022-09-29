Нассер Аль-Хелаїфі, можливо, пов'язаний з взяттям під варту бізнесмена в Катарі.

Президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі опинився в епіцентрі скандалу з можливим впливом на вибір Катару в якості країни, де пройде ЧС-2022 з футболу.

Про це повідомляє Marca з посиланням на матеріал французької газети Liberation.

За інформацією джерела, Нассер Аль-Хелаїфі фігурує в скандалі з викраденням людей і вимаганням.

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У французькій газеті вийшло розслідування, в якому вказано на зв'язок Аль-Хелаїфі зі справою франко-алжирського бізнесмена, відомого як Тайєб Б. Підприємець живе в Катарі з дружиною і дітьми. У січні 2020 року він був заарештований, як передбачається, через те, що він заволодів компрометуючою інформацією про те, як Катар незаконно отримав право на проведення ЧС-2022.

З в'язниці Тайєба випустили лише після того, як він віддав їх. Це сталося через дев'ять місяців. У в'язниці над бізнесменом знущалися і погрожували смертю. Зокрема, перед допитами його змушували стояти багато годин поспіль. Сісти бізнесменові дозволяли, тільки якщо його відповіді влаштовували тих, хто вів допит.

Також в статті сказано про те, що Тайєб і Рено Семерджан, один з юристів Аль-Хелаїфі, уклали секретну угоду, згідно з якою перший повинен був виплатити 5 мільйонів євро в разі публікації документів. У цій угоді Тайєб визнає, що отримав ці документи незаконним шляхом.

Джерело, близьке до Аль-Хелаїфі, відкинуло всі звинувачення в тому, що справа Тайєба пов'язана з президентом ПСЖ, і назвало підприємця "шантажистом, який хотів отримати мільйони і обпікся на цьому".

ЧС-2022: що потрібно знати про турнір

Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі буде проходити з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Фінальний матч пройде 18 грудня 2022 року на Національному стадіоні в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.

ЧС-2022 - перший, який буде проведено не влітку, а в листопаді-грудні.

Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 кращих команд світу.

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