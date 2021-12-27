Денис Попов і Микола Шапаренко відпочивають в ОАЕ.

Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко, а також захисник киян Денис Попов проводять відпочинок у Дубаї.

Футболісти відвідали ресторан мережі "Nusr-Et", який належить кухареві Нусрету Гекче - він став знаменитим завдяки своїм роликам в Instagram та більш відомий як "Salt Bae".

Попов і Шапаренко сфотографувалися з кухарем і розмістили знімки на своїх сторінках в Instagram.

Шапаренко фотографувався сам, а Попов - зі своєю дружиною Дар'єю. Вочевидь, пара проводить медовий місяць після недавнього весілля.

У поточному сезоні Шапаренко провів у складі "Динамо" 21 матч у всіх турнірах, забивши 3 голи та віддавши 4 результативні передачі.

Попов виходив на поле тільки в одному матчі на старті сезону, після чого отримав серйозну травму і вибув надовго.

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