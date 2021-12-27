Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко, а також захисник киян Денис Попов проводять відпочинок у Дубаї.
Футболісти відвідали ресторан мережі "Nusr-Et", який належить кухареві Нусрету Гекче - він став знаменитим завдяки своїм роликам в Instagram та більш відомий як "Salt Bae".
Попов і Шапаренко сфотографувалися з кухарем і розмістили знімки на своїх сторінках в Instagram.
Шапаренко фотографувався сам, а Попов - зі своєю дружиною Дар'єю. Вочевидь, пара проводить медовий місяць після недавнього весілля.
У поточному сезоні Шапаренко провів у складі "Динамо" 21 матч у всіх турнірах, забивши 3 голи та віддавши 4 результативні передачі.
Попов виходив на поле тільки в одному матчі на старті сезону, після чого отримав серйозну травму і вибув надовго.
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Динамо Київ: результати в сезоні
- "Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. Кияни програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0). Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.
- В УПЛ "Динамо" після осінньої частини сезону йде на другій позиції, маючи на два бали менше, ніж у "Шахтаря". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло в 1/4 фіналу турніру.
- У матчі за Суперкубок України-2021 кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.