Захисник київського "Динамо" і збірної України Денис Попов одружився на своїй коханій Дар'ї.
Пишна урочистість відбулася 21 грудня.
Весілля відвідали багато футболістів "Динамо": Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Беньямін Вербич та інші. Також привітати молодят прийшли власники "Динамо" Григорій та Ігор Суркіси.
У мережі з'явилося відео з Поповим і його дружиною.
Для молодят на весіллі співали не тільки професіонали, а й футболісти "Динамо": Микола Шапаренко, Владислав Дубінчак і Богдан Леднєв виконали пісню "Генерали піщаних кар'єрів" групи "Несчастный случай".
Також з'явилося кілька фотографій зі свята.
Відзначимо, що Попов зробив пропозицію своїй коханій в липні цього року.
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Денис Попов: кар'єра
- Попов дебютував в основному складі "Динамо" 13 квітня 2019 року. За киян він провів 49 матчів, в яких забив 6 голів.
- На початку сезону 2021-2022 Попов отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна, через яку вибув на тривалий термін.
- За збірну України 22-річний Попов провів один матч.
- У складі збірної України U-20 захисник ставав чемпіоном світу.