Денис Попов зробив пропозицію коханій влітку / фото instagram.com/popov19

Захисник київського "Динамо" і збірної України Денис Попов одружився на своїй коханій Дар'ї.

Пишна урочистість відбулася 21 грудня.

Весілля відвідали багато футболістів "Динамо": Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Беньямін Вербич та інші. Також привітати молодят прийшли власники "Динамо" Григорій та Ігор Суркіси.

У мережі з'явилося відео з Поповим і його дружиною.

Для молодят на весіллі співали не тільки професіонали, а й футболісти "Динамо": Микола Шапаренко, Владислав Дубінчак і Богдан Леднєв виконали пісню "Генерали піщаних кар'єрів" групи "Несчастный случай".

Також з'явилося кілька фотографій зі свята.

Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram

Відзначимо, що Попов зробив пропозицію своїй коханій в липні цього року.

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Денис Попов: кар'єра

  • Попов дебютував в основному складі "Динамо" 13 квітня 2019 року. За киян він провів 49 матчів, в яких забив 6 голів.
  • На початку сезону 2021-2022 Попов отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна, через яку вибув на тривалий термін.
  • За збірну України 22-річний Попов провів один матч.
  • У складі збірної України U-20 захисник ставав чемпіоном світу.