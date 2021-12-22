Денис Попов одружився на своїй коханій Дар'ї.

Захисник київського "Динамо" і збірної України Денис Попов одружився на своїй коханій Дар'ї.

Пишна урочистість відбулася 21 грудня.

Весілля відвідали багато футболістів "Динамо": Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Беньямін Вербич та інші. Також привітати молодят прийшли власники "Динамо" Григорій та Ігор Суркіси.

У мережі з'явилося відео з Поповим і його дружиною.

Для молодят на весіллі співали не тільки професіонали, а й футболісти "Динамо": Микола Шапаренко, Владислав Дубінчак і Богдан Леднєв виконали пісню "Генерали піщаних кар'єрів" групи "Несчастный случай".

Також з'явилося кілька фотографій зі свята.

Відзначимо, що Попов зробив пропозицію своїй коханій в липні цього року.

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