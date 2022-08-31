"РБ Лейпциг" впевнено пройшов в 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

У вівторок, 30 серпня, відбувся матч 1/32 фіналу Кубка Німеччини з футболу.

"РБ Лейпциг", який є чинним переможцем Кубка, пройшов до наступного раунду, забивши 8 м'ячів у ворота суперника.

Хет-триком у складі "биків" відзначився Тімо Вернер, який нещодавно повернувся з "Челсі".

Відео дня:

Також героями зустрічі стали Сілва, на рахунку якого дубль, Форсберг, Нкунку і Ольмо.

"Тевтонія Оттензен" - "РБ Лейпциг" - 0:8

Голи: Вернер 19, 20, 43, Сілва 40, 53, Форсберг 56, Нкунку 77, Ольмо 89

"РБ Лейпциг": Бласвіх, Гвардіол (Ольмо, 57), Орбан, Сімакан (Ба, 62), Раум (Новоа, 68), Хайдара (Хенрікс, 57), Шлагер, Собослаї, Форсберг, Вернер (Нкунку, 57), Сілва

Огляд матчу:

Додамо, що "РБ Лейпциг" є суперником донецького"Шахтаря" по групі в Лізі чемпіонів.

Перший матч проти "РБ Лейпциг" донецький "Шахтар" зіграє 6 вересня в рамках 1-го туру. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Крім "Шахтаря" і "РБ Лейпциг", в групі F зіграють чинний переможець Ліги чемпіонів іспанський "Реал Мадрид" і шотландський "Селтік".

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