З рахунком 5:3 перемогу здобула "Баварія".

"Баварія" перемогла "Лейпциг" у поєдинку за Суперкубок Німеччини-2022.

Підопічні Юліана Нагельсмана вели в рахунку 3:0 після першого тайму, але "Лейпциг" повернувся у боротьбу. "Бики" тричі забили у другій половині зустрічі, проте мюнхенський клуб також не збавив обертів. У підсумку 5:3 на табло - феєрична перемога чемпіонів Німеччини.

Додамо, що Садіо Мане дебютував забитим голом за "Баварію".

"РБ Лейпциг" - "Баварія" - 3:5

Голи: Хальстенберг 59, Нкунку 77 (пенальті), Ольмо 89 - Мусіала 14, Мане 31, Павар 45, Гнабрі 65, Сане 90+8

"РБ Лейпциг": Гулачі – Хальстенберг, Орбан, Сімакан (Новоа, 79) – Хенрікс, Кампль (Ольмо, 52), Лаймер, Клостерман – Нкунку, Форсберг (Сілва, 52), Собослаї

"Баварія": Ноєр - Девіс, Ернандес, Упамекано (де Лігт, 78), Павар (Мазрауї, 78) - Кімміх, Забітцер - Мусіала (Коман, 60), Мюллер (Гравенберх, 68), Гнабрі (Сане, 78), Мане

Відео огляд гри

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