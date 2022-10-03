У матчі сьомого туру регіональної ліги чемпіонату Німеччини між клубами "Хемнітцер" і "Хемі Лейпциг" ледь не сталася трагедія.
На 23-й хвилині зустрічі трапився одночасно лякаючий і комічний епізод.
Форвард клубу "Хемі Лейпциг" Денис Йєпель сильно розігнався і не зміг загальмувати на мокрому газоні, після чого врізався головою в бетонну стіну.
Удар був такої сили, що гравець відправився в досить глибокий нокаут.
Відео епізоду:
На допомогу футболістові приспіли одноклубники і медичний штаб. Спочатку він лежав нерухомо, потім йому надали допомогу лікарі швидкої допомоги. 24-річний гравець зміг встати, його відвели в роздягальню.
Футболіста доставили в лікарню, а через день виписали.
"Враховуючи обставини, він почуває себе добре, але відпочине приблизно до середини наступного тижня", ‑ йдеться в повідомленні прес-служби "Хемі Лейпциг".
Варто зазначити, що за підсумками матчу "Хемі Лейпциг" здобув перемогу з рахунком 1:0. Після 7-ми турів "Хемі Лейпциг" з 13 очками займає 6-е місце в турнірній таблиці, "Хемнітцер" з 8 балами йде на 11-й позиції.
Раніше УНІАН повідомляв про жахливої трагедії на футбольному матчі в Індонезії. По закінченню матчу футбольних клубів "Арема" і "Персебея" виникла масова бійка, жертвами якої стали щонайменше 174 людини.
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