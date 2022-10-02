Жахливою трагедією завершився поєдинок футбольних клубів "Арема" та "Персебея".

У суботу, 1 жовтня, в рамках 11-го туру чемпіонату Індонезії з футболу на стадіоні "Канджурухан" в Маланзі проходив поєдинок між командами "Арема" і "Персебея". По закінченню матчу виникла масова бійка, жертвами якої стали щонайменше 174 людини.

Про це повідомила радіостанція Elshinta з посиланням на поліцію.

Поєдинок між командами вважається місцевим дербі, тому до нього була прикута велика увага з боку фанатів, які заповнили стадіон.

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Матч закінчився перемогою гостей з рахунком 3:2. Після фінального свистка тисячі вболівальників "Ареми" вибігли на поле, почалися сутички.

Служба безпеки повела футболістів з поля. Далі між фанатами, які вирвалися на газон, і поліцією сталася сутичка.

BREAKING: More than 100 people died after a riot broke out at an Liga 1 football match between Arema and Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang, Indonesia pic.twitter.com/YsDWQfbkRZ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 1, 2022

Розлючені вболівальники почали кидати в силовиків різні предмети, на що ті застосували у відповідь кийки і гранати зі сльозогінним газом. Це викликало паніку, в результаті чого почалася тиснява. За даними медиків, у більшості випадків причиною смерті стала задуха.

🇮🇩 | URGENTE: Al menos 127 muertos y cerca de 200 heridos enfrentamientos en Indonesia en la que se considera la peor tragedia en un estadio de fútbol de la historia. pic.twitter.com/MYllmOnmlq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 2, 2022

Також стверджується, що кілька гравців футбольного клубу "Арема", які в той момент все ще перебували на полі, зазнали нападу.

Більше 300 людей були терміново доставлені в довколишні лікарні, але багато хто помер по дорозі або під час лікування.

"По-перше, стався бунт. Це стало анархічним. Вони (вболівальники - прим.) почали нападати на офіцерів, пошкоджували машини", - пояснив дії правоохоронців начальник поліції Східної Яви Ніко Афінта.

Додамо, що згідно з правилами ФІФА, поліція не повинна мати при собі або використовувати вогнепальну зброю або "газ для придушення натовпу".

Повідомляється, що влада Індонезії почала розслідування. Футбольна федерація Індонезії заборонила "Аремі" проводити домашні матчі до кінця сезону і перенесла на тиждень всі найближчі ігри.

Міністр безпеки країни заявив, що кількість глядачів перевищувала граничну допустимість стадіону: на матч було продано 42 тисячі квитків при місткості в 38 тисяч глядачів.

Варто відзначити, що події на стадіоні в Індонезії стали однією з найбільших футбольних трагедій за останні десятиліття. Останній раз щось подібне сталося в травні 2001 року на стадіоні в столиці Гани Аккрі, коли через заворушення загинули 126 осіб.

У 2012 році в результаті заворушень на матчі вищої ліги Єгипту між "Аль-Масрі" і "Аль-Ахлі" загинули 72 людини, не менше тисячі отримали травми. Після цього футбольні змагання в Єгипті зупинили майже на два роки.

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