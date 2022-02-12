"Порту" і "Спортінг" не змогли визначити переможця в матчі 22-го туру чемпіонату Португалії.

У п'ятницю, 11 лютого, в центральному матчі 22-го туру чемпіонату Португалії з футболу зустрілися лідери першості "Порту" і "Спортінг". Зустріч пройшла на стадіоні "Драгау" і завершилася з рахунком 2:2.

Лісабонський клуб до 34-ї хвилини повів 2:0 - голи забили Паулінью і Нуну Сантуш. "Порту" один м'яч відіграв ще до перерви - відзначився Фабіу Вієйра. На самому початку другої половини "Спортінг" залишився в меншості - другу жовту отримав Себастьян Коатес. Від поразки "Порту" пішов на 78-й хвилині завдяки голу Мехді Таремі.

Завершився поєдинок грандів португальського футболу гучним скандалом. У самій кінцівці матчу сталася масова бійка, участь в якій взяли всі гравці обох команд, включаючи запасних, тренерські штаби, персонал клубів, стюарди, болбої, вболівальники і навіть невідомі люди в блакитних манішках.

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022

За підсумком масової бійки арбітр показав ще 4 червоні картки.

У складі "Порту" були вилучені Агустін Маркесін і Пепе, у складі "Спортінга" - Жоау Паулінью і Бруно Табата, при цьому всі чотири футболісти до того моменту перебували на лавці запасних.

"Порту" - "Спортінг" 2:2

Голи: Вієйра 38, Таремі 78 - Пауліньо 8, Сантош 34

Огляд матчу:

Порту - Спортінг: підсумки матчу