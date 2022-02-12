У п'ятницю, 11 лютого, в центральному матчі 22-го туру чемпіонату Португалії з футболу зустрілися лідери першості "Порту" і "Спортінг". Зустріч пройшла на стадіоні "Драгау" і завершилася з рахунком 2:2.
Лісабонський клуб до 34-ї хвилини повів 2:0 - голи забили Паулінью і Нуну Сантуш. "Порту" один м'яч відіграв ще до перерви - відзначився Фабіу Вієйра. На самому початку другої половини "Спортінг" залишився в меншості - другу жовту отримав Себастьян Коатес. Від поразки "Порту" пішов на 78-й хвилині завдяки голу Мехді Таремі.
Завершився поєдинок грандів португальського футболу гучним скандалом. У самій кінцівці матчу сталася масова бійка, участь в якій взяли всі гравці обох команд, включаючи запасних, тренерські штаби, персонал клубів, стюарди, болбої, вболівальники і навіть невідомі люди в блакитних манішках.
— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022
За підсумком масової бійки арбітр показав ще 4 червоні картки.
У складі "Порту" були вилучені Агустін Маркесін і Пепе, у складі "Спортінга" - Жоау Паулінью і Бруно Табата, при цьому всі чотири футболісти до того моменту перебували на лавці запасних.
"Порту" - "Спортінг" 2:2
Голи: Вієйра 38, Таремі 78 - Пауліньо 8, Сантош 34
Огляд матчу:
Порту - Спортінг: підсумки матчу
- "Порту" перервав свою 16-матчеву переможну серію, набрав 60 очок і зберіг лідерство в Прімейрі. "Спортінг" йде на другій позиції - 54 очки.
- Попереду ще 12 турів, але складно сказати, де "Порту" зможе втратити хоча б 6 очок.
- Ця зустріч була символічною для тренера "Порту" Сержіу Консейсау. По-перше, "дракони" не програють вже 50 матчів поспіль у чемпіонаті (40 перемог і 10 нічиїх). Остання поразка сталася ще в жовтні 2020 року. До рекорду "Бенфіки" (56 матчів поспіль без поразок) залишилося не так вже й багато. А ось здобути соту перемогу в якості тренера "Порту" Консейсау не зміг (поки що він зупинився на позначці в 99 матчів).
- "Спортінг" і "Порту" зіграють два матчі в півфіналі Кубка Португалії (вдома і на виїзді) і вже точно можна сказати, що обидві сторони затамували образу один на одного, тому не виключено, що і в цих матчах фанати побачать не менш яскраве видовище.