"Кельн" рішуче засуджує підтримку білоруською владою війни в Україні.

Німецький футбольний клуб "Кельн" звернувся до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з проханням усунути клуби з Білорусі від участі в єврокубках.

"Кельн" рішуче засуджує близькість уряду Білорусі до Росії і масову підтримку білоруською владою війни в Україні, тому просить усунути клуби з цієї країни від змагань, як вже було зроблено з російськими командами.

Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті клубу.

"Ми рішуче засуджуємо відкрито демонстровану близькість уряду Білорусі до Росії. З цієї причини в листі на ім'я президента Чеферіна, ми закликаємо УЄФА послідувати рекомендації МОК і виключити не тільки російські клуби, але і команди з Білорусі з усіх європейських змагань", - йдеться в заяві.

"Кельн" виступив з такою ініціативою, оскільки потенційно може зустрітися в нинішньому розіграші Ліги конференцій з БАТЕ, "Гомелем", солігорським "Шахтарем" і мінським "Динамо".

Крім того, німецька команда закликає інші клуби також приєднатися до ініціативи щодо відсторонення команд з Білорусі.

Нагадаємо, УЄФА відсторонив російські клуби і збірні від турнірів під своєю егідою на невизначений термін через повномасштабну війну, яку РФ разязала в Україні. Що стосується білоруських клубів, то УЄФА заборонив їм грати єврокубкові матчі в своїй країні, дозволивши виступати на нейтральних полях.

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