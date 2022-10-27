Каталонський гранд у другому сезоні поспіль вилітає в Лігу Європи.

У середу, 26 жовтня, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Барселона" на своєму полі зазнала розгромної поразки від "Баварії" (0:3).

За підсумками цього туру каталонський клуб втратив шанси пробитися в 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

У плей-офф ЛЧ з групи з вийшла мюнхенська "Баварія" і міланський "Інтер", який в 5-му турі розгромив аутсайдера квартету "Вікторію" Плзень (4:0).

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Таким чином, "Барселона" посіла третє місце у своїй групі, і зіграє в плей-офф Ліги Європи.

Відомий карикатурист Омар Момані вирішив висміяти "Барселону", яка з ганьбою покинула Лігу чемпіонів. Художник створив мультик, в якому головний тренер команди Хаві намагався зробити успішний колектив, проте його магія не спрацювала.

"Чао, Барселона знову в Лізі Європи", - написав Момані.

Варто відзначити, що каталонський гранд не може пробитися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вже другий сезон поспіль. Цього літа керівництво клубу витратило великі гроші на посилення складу, підписавши відразу п'ять новачків на загальну суму понад 150 мільйонів євро.

Як відзначають іспанські ЗМІ, керівництво "Барселони" залізло у великі борги, щоб посилити склад і розраховувало, що команда зможе пробитися в 1/2 фіналу ЛЧ, щоб якось компенсувати витрачені гроші, проте в підсумку "блаугранас" не змогли пройти далі групового етапу. Тепер клуб зіткнеться з серйозними фінансовими проблемами, оскільки виступи в Лізі Європи не зможе принести тих грошей, які в каталонському клубі очікували від Ліги чемпіонів.

Можливо, вже в зимове трансферне вікно "Барселоні" доведеться продати кількох своїх футболістів, щоб покрити витрати. Як зазначають ЗМІ, головним претендентом на продаж є півзахисник Френкі де Йонг, інтерес до якого проявляють "Манчестер Юнайтед" і "Челсі". До того ж, продаж нідерландського футболіста буде вигідним "Барселоні" ще й тим, що це дозволить сильно полегшити зарплатну відомість, оскільки Френкі є найбільш високооплачуваним гравцем клубу.

Додамо, що в заключному турі групового турніру Ліги чемпіонів "Барселона" зіграє проти "Вікторії", а "Інтер" поміряється силами з "Баварією". Результат цих зустрічей ніяк не вплине на становище команд у турнірній таблиці.

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