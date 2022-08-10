"Барселона" не може знайти рішення своїх фінансових проблем.

Каталонська "Барселона" продовжує шукати варіанти вирішення своїх фінансових проблем.

За інформацією іспанських ЗМІ, "Барселона" все ще не зареєструвала жодного літнього новачка. Через фінансові проблеми Ла Ліга поки не приймає реєстрацію нових гравців.

У літнє трансферне вікно "Барселона" оголосила про підписання п'ятьох футболістів. І якщо Андреас Крістенсен і Франк Кессьє дісталися "синьо-гранатовим" безкоштовно, оскільки вони були підписані вільними агентами, то за трансфери Роберта Левандовскі, Жуля Кунде і Рафіньї клуб заплатив понад 150 мільйонів євро.

Чемпіонат Іспанії стартує вже в п'ятницю, 12 серпня, проте "Барселона" все ще не може зареєструвати нових футболістів. Таким чином, Роберт Левандовскі, Андреас Крістенсен, Франк Кессьє, Жюль Кунде і Рафінья не можуть грати в матчах Ла Ліги за каталонців.

За даними ЗМІ, "Барселона" і Ла Ліга ведуть переговори, які дозволили б каталонцям офіційно оформити всіх новачків, але керівництво клубу поки не довело, що зможе виконати фінансові умови.

Як повідомляє ESPN, два новачки "Барселони", івуарійський півзахисник Франк Кессьє і данський захисник Андреас Крістенсен, вже розмірковують над тим, щоб покинути клуб безкоштовно, якщо не будуть зареєстровані в якості гравців каталонців до суботнього матчу 1-го туру Ла Ліги з "Райо Вальєкано".

Повідомляється, що в контрактах футболістів є опція, скориставшись якою, вони можуть безкоштовно покинути команду, якщо не будуть зареєстровані перед першим матчем "Барселони" в Ла Лізі.

Щоб зареєструвати всіх нових футболістів, "Барселоні" потрібно розвантажити зарплатну відомість. Для цього клуб повинен або попрощатися з деякими футболістами, які мають високі зарплати, а також домовитися з деякими ветеранами команди про зниження їх окладів.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, зараз керівництво "Барселони" веде діалог з Мемфісом Депаєм і П'єром-Емеріком Обамеянгом про розірвання контрактів і надання їм статусу вільних агентів.

Депай став гравцем "Барселони" влітку 2021 року, перейшовши в команду в статусі вільного агента. З тих пір в 37 матчах Мемфіс забив 13 голів і віддав дві результативні передачі. Угода між сторонами закінчується влітку 2023 року.

Обамеянг виступає за "Барселону" з січня 2022 року, коли перейшов з лондонського "Арсеналу". Контрактна угода гравця з каталонським клубом розрахована до 2025 року. Всього у складі "Барселони" нападник провів 23 матчі, в яких записав до свого активу 13 голів і зробив одну результативну передачу.

Крім того, як повідомляє CatalunyaRadio, захисник "Барселони" Жерар Піке готовий переглянути умови свого контракту і знизити зарплату, щоб дозволити клубу звільнити кошти для реєстрації нових футболістів. Однак цих коштів все одно може не вистачити.

Керівництву "Барселони" потрібно домовитися про зниження зарплати з півзахисником Френкі де Йонгом, який на сьогоднішній день є одним з найбільш високооплачуваних футболістів команди. Однак, як повідомляє іспанська преса, нідерландець поки не готовий йти на поступки клубу. Представники "Барселони" у свою чергу чинять тиск на де Йонга і погрожують йому судовим розглядом.

"Барселону" вже висміюють і критикують багато представників футбольного співтовариства, оскільки клуб витратив божевільні гроші на придбання нових футболістів і в той же час просить вже наявних гравців в команді про зниження зарплат, мотивуючи це тим, що у клубу немає грошей і складне фінансове становище.

Так, легендарний екс-захисник "Манчестер Юнайтед" Гері Невілл розкритикував "Барселону", заявивши, що клуб ганьбить своє ім'я. Він незадоволений інформацією про те, що каталонський клуб чинить тиск на півзахисника Френкі де Йонга.

"Ситуація, при якій клуби висміюють гравців і не платять їм належні гроші, виводить мене з себе! "Барса" ганьбить своє велике ім'я!", - написав Невілл в Twitter.

"Я вже не можу чути слоган "Més Que Un Club" ("Більше ніж клуб"). "Барселона" - це комерційне чудовисько. В моїх очах вона символізує все те, що робить сучасним футбол таким потворним. Те, як вони зараз шантажують Френкі – дивовижний приклад всього цього. Сподіваюся, він продавить свою позицію і залишиться. Це станеться, якщо вони не підуть ще далі і не зруйнують його шанси на потрапляння на чемпіонат світу", - сказав Рональд Ватеррес, колишній воротар збірної Нідерландів.

"Я думаю, що профспілка повинна захищати всіх гравців. Тепер одного з них заганяють в кут кийком, щоб він погодився піти. Настав час втрутитися такій міжнародній організації, як FIFPro. Я б відповів ні на прохання знизити зарплату. "Барселона" сама у відповіді за своє становище. Політика клубу була драматичною. Мені здається божевіллям, що гравцям доводиться платити за економічні проблеми клубу", - сказав президент профспілки футболістів Нідерландів українець Євген Левченко.

Нагадаємо, реєстрація нових футболістів в Іспанії дозволена до кінця серпня.

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