Сотні вболівальників прийшли, щоб зустріти збірну України на рідній землі.

4 липня збірна України приземлилася в аеропорту "Бориспіль" після своєї захопливої подорожі на Євро-2020. За день до цього "жовто-сині" зазнали фіаско у матчі з Англією та не змогли пробитися до 1/2 фіналу чемпіонату Європи.

Команду Андрія Шевченка прийшли зустріти уболівальники, відомі постаті та журналісти. Тисячі фанатів із національною символікою вітали збірну аплодисментами та скандуванням "Молодці, молодці".

Почесними гостями були соліст групи ТНМК Фоззі, фронтмен групи "Скай" Олег Собчук та репер ЯрмаК, які разом з уболівальниками затягли гімн України.

Фото - УАФ.

Перед вболівальниками Шевченко виголосив палку промову.

Збірна України на Євро-2020: результати

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Автор: Артем Будрін