4 липня збірна України приземлилася в аеропорту "Бориспіль" після своєї захопливої подорожі на Євро-2020. За день до цього "жовто-сині" зазнали фіаско у матчі з Англією та не змогли пробитися до 1/2 фіналу чемпіонату Європи.
Команду Андрія Шевченка прийшли зустріти уболівальники, відомі постаті та журналісти. Тисячі фанатів із національною символікою вітали збірну аплодисментами та скандуванням "Молодці, молодці".
Почесними гостями були соліст групи ТНМК Фоззі, фронтмен групи "Скай" Олег Собчук та репер ЯрмаК, які разом з уболівальниками затягли гімн України.
Фото - УАФ.
Перед вболівальниками Шевченко виголосив палку промову.
Читайте такожДружина Шевченка підтримала збірну України після вильоту з Євро-2020
Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію - 2:1.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- У підсумку українська збірна посіла в групі C третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця, і вперше пробилися в плей-офф чемпіонатів Європи.
- В 1/8 фіналу збірна України в овертаймі вирвала перемогу у Швеції завдяки голу Артема Довбика - 2:1. Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.
- В 1/4 фіналу збірна України програла Англії з рахунком 0:4: відео голів матчу.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram