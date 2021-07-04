Головний тренер збірної України подякував фанатам за підтримку на Євро-2020, а ті аплодисментами зустріли головну футбольну команду країни.
Про це повідомляє ТСН.
В аеропорту "Бориспіль" сотні вболівальників зібралися, щоб висловити вдячність українським футболістам. Гравці й тренери піднялися на міні-сцену. Фанати разом з Ярмаком, Фоззі та лідером гурту С.К.А.Й. Олегом Собчуком виконали гімн України.
"Спасибі величезне за цю підтримку. Я вдячний вам. Ви не розумієте, як це було важливо, коли ми виходили на ігри. Ми дякуємо всім, хто підтримував команду на стадіонах. Всім тим, хто вболівав в Україні. Ми відчували вашу підтримку. Я хочу подякувати хлопцям за ту підтримку і самовіддачу, яку вони показали. Слава Україні!", - сказав Шевченко.
Наприкінці урочистої церемонії публіка затягнула "Червону руту" й провела команду до автобуса.
Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію - 2:1.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця, і вперше пробилися в плей-офф чемпіонатів Європи.
- В 1/8 фіналу збірна України в овертаймі вирвала перемогу у Швеції завдяки голу Артема Довбика - 2:1. Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.
- В 1/4 фіналу збірна України програла Англії з рахунком 0:4: відео голів матчу.
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