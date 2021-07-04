Головний тренер збірної України подякував фанатам за підтримку на Євро-2020, а ті аплодисментами зустріли головну футбольну команду країни.

Про це повідомляє ТСН.

В аеропорту "Бориспіль" сотні вболівальників зібралися, щоб висловити вдячність українським футболістам. Гравці й тренери піднялися на міні-сцену. Фанати разом з Ярмаком, Фоззі та лідером гурту С.К.А.Й. Олегом Собчуком виконали гімн України.

"Спасибі величезне за цю підтримку. Я вдячний вам. Ви не розумієте, як це було важливо, коли ми виходили на ігри. Ми дякуємо всім, хто підтримував команду на стадіонах. Всім тим, хто вболівав в Україні. Ми відчували вашу підтримку. Я хочу подякувати хлопцям за ту підтримку і самовіддачу, яку вони показали. Слава Україні!", - сказав Шевченко.