Аутсайдер УПЛ має намір серйозно посилити склад.

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк розповів про плани клубу на трансферному ринку цієї зими.

В інтерв'ю виданню FanDay Поворознюк підтвердив інформацію, що клуб з Петрово дійсно має намір співпрацювати з відомим агентом Вадимом Шаблієм і київським "Динамо". Однак, президент "Інгульця" запевнив, що його клуб не буде орендувати футболістів, мова йде виключно про повноцінний викуп контрактів.

Крім того, Поворознюк заявив, що "Інгулець" підписуватиме не тільки гравців з України, а має намір запросити відомих легіонерів з Іспанії, Нідерландів і Данії.

- З'явилася інформація, що взимку ви плануєте робити кадрову революцію в "Інгульці", і за допомогою агента Вадима Шаблія візьмете в оренду п'ять-шість гравців "Динамо".

Ця інформація відповідає дійсності?

- З Шаблієм ми будемо спілкуватися, це однозначно. Не виключено, що у нас будуть гравці з київського "Динамо". Відразу розвію чутки і скажу, - жодного орендованого футболіста в "Інгульці" не буде! Зараз ми ведемо переговори з Суркісом з приводу викупу контрактів цих футболістів і беремо їх на повноцінній основі. Якщо домовимося - візьмемо, не до говоримося - не візьмемо.

- Прізвища гравців, за якими ведете переговори можете назвати?

- Щоб ви не зійшли з розуму, поки нічого не скажу.

- Значить, прізвища відомі?

- Відомі футболісти в тому числі. І не тільки з "Динамо". Українці та легіонери. Посилення буде божевільне! Скоро все дізнаєтеся.

- Підписувати футболістів плануєте з чемпіонату України або на закордонні Ліги теж поглядаєте?

- Іспанія, Данія, Нідерланди.

- Ого. Ці гравці з вищих ліг цих країн?

- Так, - сказав Поворознюк.

Читайте такожНесподіваний поворот кар'єри: легенда Шахтаря повернутися в український чемпіонатТакож повідомляється в пресі, що команда з Петрово зацікавлена в підписанні захисника Артема Шабанова, півзахисників Олександра Андрієвського і Дениса Антюха, а також нападника Владислава Кулача.

Інгулець: результати в сезоні

"Інгулець" завершив першу половину сезону на 14-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату України з футболу. В активі клубу з Петрово 13 набраних очок за 17 зіграних матчів.

У Кубку України "Інгулець" припинив свою боротьбу на стадії 1/16 фіналу, програвши "ЛНЗ" Черкаси (1:2).

Автор: Володимир Медяник