Олександр Поворознюк назвав суму, яку витрачає на "Інгулець".

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк розповів про те, чому витрачає гроші на футбол.

Про це він розповів YouTube-каналу "Пряма Червона".

"Коли я витрачаю гроші - отримую від цього кайф. Не вважаю, що я попав на гроші", - зазначив Поворознюк.

Він назвав суму, яку витрачає на "Інгулець":

"Витрачаю на "Інгулець" в межах трьох мільйонів доларів на рік, і я не шкодую про це. Я отримую кайф від цього, особливо коли на останній хвилині ми забиваємо гол. Це драйв, мені такого заряду для роботи вистачає, що я місяць цілодобово працюю, щоб ще заробити грошей і витратити їх на футбол".

"У житті таких емоцій немає. Навіть коли мене підривали, коли в мене стріляли - це не той драйв. Я до футболу ставлюся як до ще однієї своєї дитини, яка приносить задоволення", - додав Поворознюк.

Олександр Поворознюк: що про нього відомо

50-річний Поворознюк є бізнесменом-аграрієм, генеральним директором ТОВ "Агрофірма П'ятихатська", а також депутатом Петрівської районної ради.

У 2013 році Поворознюк заснував футбольний клуб "Інгулець", а до цього був президентом чернігівської "Десни".

У квітні 2020 року в офісі, в якому перебував Поворознюк, стався вибух гранати. Бізнесмен уцілів, водночас одна людина загинула, а інша отримала важкі травми. Пізніше Поворознюк в деталях розповів про вибух в офісі.

Автор: Антон Дудар