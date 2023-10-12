Збірна Норвегії йде на третій позиції в групі A.

У четвер, 12 жовтня, відбувся поєдинок сьомого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому Кіпр протистояв збірній Норвегії.

Гра проходила на стадіоні "АЕК Арена" в Ларнаці і завершилася розгромною перемогою гостей.

У першому таймі цієї зустрічі був забитий тільки один гол - на 33-й хвилині відзначився норвезький нападник Александер Сорлот.

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У другому таймі збірна Норвегії забила ще тричі - два м'ячі в активі Ерлінга Холанда, ще один гол забив Фредрік Аурнес.

Кіпр - Норвегія - 0:4

Голи: Сорлот, 33, Холанд, 72, 79, Аурнес, 81

Огляд матчу:

Відзначимо, що в іншому матчі цієї групи збірна Іспанії перемогла на своєму полі Шотландію (2:0).

У турнірній таблиці групи A лідирує збірна Шотландії (6 матчів, 15 очок), на другій сходинці йде Іспанія (5 матчів, 12 очок). Норвегія (6 матчів, 10 очок) займає третє місце, далі йдуть Грузія (5 матчів, 4 очки) і Кіпр (6 матчів, 0 очок).

У наступному турі відбору на Євро-2024 збірна Норвегії зіграє проти національної команди Іспанії, а Кіпр зустрінеться з Грузією.

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