Юні українські футболісти легко впоралися з однолітками з Казахстану.

У суботу, 13 листопада, юнацька збірна України в рамках кваліфікації на Євро-2022 U-17 протистояла збірній Казахстану.

Поєдинок завершився впевненою перемогою українських юніорів. Голами у складі "жовто-синіх" відзначилися Гусєв, Микитюк і Кремчанин.

Україна U-17 - Казахстан U-17 - 3:0

Голи: Гусєв (45), Микитюк (45+2), Кремчанин (76).

Україна U-17: Фесюк, Гусєв, Сизонюк (Бац, 87), Огарков, Шатов, Василець (Янчишин, 46), Янович (к), Микитюк, Кремчанин (Білоконь, 79), Маткевич (Деркач, 46), День (Панченко, 45).

Казахстан U-17: Політик, Хануєв, Біжан, Ісраїлов, Мігунов, Байбек (к), Михайлов, Абдуллаєв (Кусаїнов, 46), Жазмагамбетов (Дуйсембек, 11), Валгушев (Дуйсенов, 46), Нуримбет (4) ).

Попереджений: Політик (65).

На 9-й хвилині вилучений Ісраїлов. На 25-й хвилині вилучений Михайлов.

Читайте такожВідбір на НС-2022: Фінляндія в меншості обіграла Боснію і Герцеговину і обійшла Україну в групі (відео)Нагадаємо, національна збірна України 16 листопада зіграє свій заключний матч кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини.

Відбір на Євро-2022 U-17: результати збірної України

У першому матчі відбору юніорська збірна України поступилася Уельсу з рахунком 1:3.

Свій наступний матч наша команда зіграє з Португалією 16 листопада.

В елітний раунд відбору вийдуть перші і другі місця в групах, а також чотири кращі команди, що зайняли треті місця, за результатами зустрічей з першими і другими збірними свого квартету.

Збірна Ізраїлю на правах господаря Євро отримала автоматичну путівку у фінальну стадію турніру, яка пройде в травні 2022 року. Туди ж потраплять переможці восьми груп еліт-раунду і сім кращих команд.

Автор: Володимир Медяник