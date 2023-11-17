Збірна Бразилії опустилася на п'яте місце в турнірній таблиці відбору на мундіаль.

У ніч на 17 листопада були зіграні матчі п'ятого туру відбору на ЧС-2026 з футболу у Південній Америці.

Головною сенсацією туру стала поразка збірної Аргентини. "Альбіселесте" з Ліонелем Мессі у складі на домашньому стадіоні програли Уругваю. Перемогу уругвайсокй команді принесли голи Рональда Араухо і Дарвіна Нуньєса.

Збірна Бразилії в 5-му турі також несподівано програла. "Пентакампеони" поступилися в гостях Колумбії. Бразильці забили першими в цій грі - після передачі Вінісіуса Жуніора відзначився Габріель Мартінеллі. Однак утримати перевагу їм не вдалося. Два м'ячі Луїса Діаса принесли Колумбії вольову перемогу і три очки.

Відбір на ЧС-2026 з футболу: результати всіх матчів 5-го туру

Аргентина - Уругвай - 0:2

Голи: Араухо, 41, Нуньєс, 87

Огляд матчу:

Колумбія - Бразилія - 2:1

Голи: Діас, 75, 79 - Мартінеллі, 4

Огляд матчу:

Болівія - Перу - 2:0

Голи: Вака, 20, 87

Венесуела - Еквадор - 0:0

Чилі - Парагвай - 0:0

Становище команд у турнірній таблиці відбору на ЧС-2026

Збірна Аргентини незважаючи на поразку зберегла за собою перше місце. В активі "альбіселесте" 12 набраних очок. На другій сходинці з 10 балами йде Уругвай. Колумбія набрала 9 очок і займає третю сходинку. На четвертій позиції йде Венесуела - 8 очок. Бразилія з 7 балами займає п'яту сходинку.

У наступному турі відбору на ЧС-2026 з футболу збірна Бразилії зіграє проти Аргентини. Матч відбудеться 22 листопада на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро.

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