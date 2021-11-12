Відбір на ЧС-2022: розклад матчів 12 листопада

Головним поєдинком дня стане протистояння Італії та Швейцарії.

В рамках європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 у п'ятницю, 12 листопада, будуть зіграні ряд матчів. Представляємо вашій увазі розклад поєдинків. Розклад матчів день Група C 21:45 Італія - Швейцарія 21:45 Північна Ірландія - Литва Група F 21:45 Австрія - Ізраїль 21:45 Данія - Фарерські острови 19:00 Молдова - Шотландія Група I 21:45 Андорра - Польща 21:45 Англія - Албанія 21:45 Угорщина - Сан-Марино Частина матчів 9-го туру європейської кваліфікації на ЧС-2022 були зіграні в четвер, 11 листопада. Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Україна двічі зіграла внічию з Францією (1:1), не змогла обіграти Фінляндію (1:1), а також двічі зіграла внічию з Казахстаном (1:1 і 2:2).

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два кращих переможця груп Ліги Націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи а за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Автор: Володимир Медяник

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter