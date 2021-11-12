11 листопада відбулася низка матчів європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022.
Результати матчів
Група Н
Мальта - Хорватія - 1:7
Словаччина - Словенія - 2:2
Росія - Кіпр - 6:0
Положення команд: Росія - 22 очки (9 матчів), Хорватія - 20 (9), Словаччина - 11 (9), Словенія - 11 (9), Мальта - 5 (9), Кіпр - 5 (9)
Група J
Вірменія - Північна Македонія - 0:5
Румунія - Ісландія - 0:0
Німеччина - Ліхтенштейн - 9:0
Положення команд: Німеччина - 24 очки (9 матчів), Північна Македонія - 15 (9), Румунія - 14 (9), Вірменія - 12 (9), Ісландія - 9 (9), Ліхтенштейн - 1 (9)
Група B
Грузія - Швеція - 2:0
Греція - Іспанія - 0:1
Положення команд: Іспанія - 16 очок (7 матчів), Швеція - 15 (7), Греція - 9 (7), Грузія - 7 (8), Косово - 4 (7)
Група A
Азербайджан - Люксембург - 1:3
Ірландія - Португалія - 0:0
Положення команд: Португалія - 17 очок (7 матчів), Сербія - 17 (7), Люксембург - 9 (7), Ірландія - 6 (7), Азербайджан - 1 (8)
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.
- Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У семи матчах українці набрали 9 очок і займають друге місце в групі.