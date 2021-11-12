Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 11 листопада, положення команд

Грузія обіграла Швецію, а Хорватія знищила Мальту.

11 листопада відбулася низка матчів європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Результати матчів Група Н Мальта - Хорватія - 1:7 Словаччина - Словенія - 2:2 Росія - Кіпр - 6:0 Положення команд: Росія - 22 очки (9 матчів), Хорватія - 20 (9), Словаччина - 11 (9), Словенія - 11 (9), Мальта - 5 (9), Кіпр - 5 (9) Група J Вірменія - Північна Македонія - 0:5 Румунія - Ісландія - 0:0 Німеччина - Ліхтенштейн - 9:0 Положення команд: Німеччина - 24 очки (9 матчів), Північна Македонія - 15 (9), Румунія - 14 (9), Вірменія - 12 (9), Ісландія - 9 (9), Ліхтенштейн - 1 (9) Група B Грузія - Швеція - 2:0 Греція - Іспанія - 0:1 Положення команд: Іспанія - 16 очок (7 матчів), Швеція - 15 (7), Греція - 9 (7), Грузія - 7 (8), Косово - 4 (7) Група A Азербайджан - Люксембург - 1:3 Ірландія - Португалія - 0:0 Положення команд: Португалія - 17 очок (7 матчів), Сербія - 17 (7), Люксембург - 9 (7), Ірландія - 6 (7), Азербайджан - 1 (8) Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У семи матчах українці набрали 9 очок і займають друге місце в групі. Автор: Артем Будрін

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