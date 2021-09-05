Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 5 вересня, положення команд

Збірні Німеччини, Іспанії, Бельгії та Англії здобули розгромні перемоги.

5 вересня відбулися чергові матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який пройде в Катарі. Результати матчів Група B Косово - Греція - 1:1 Іспанія - Грузія - 4:0 Положення команд: Іспанія - 10 очок (5 матчів), Швеція - 9 (3), Косово - 4 (4), Греція - 3 (3), Грузія - 1 (5) Група C Швейцарія - Італія - 0:0 Болгарія - Литва - 1:0 Положення команд: Італія - 11 очок (5 матчів), Швейцарія - 7 (3), Болгарія - 5 (5), Північна Ірландія - 4 (3), Литва - 0 (4) Група E Білорусь - Уельс - 2:3 Бельгія - Чехія - 3:0 Положення команд: Бельгія - 13 очок (5 матчів), Чехія - 7 (5), Уельс - 6 (3), Білорусь - 3 (4), Естонія - 0 (3) Група I Албанія - Угорщина - 1:0 Англія - Андорра - 4:0 Сан-Марино - Польща - 1:7 Положення команд: Англія - 15 очок (5 матчів), Польща - 10 (5), Албанія - 9 (5), Угорщина - 7 (5), Андорра - 3 (5), Сан-Марино - 0 (5) Група J Ісландія - Північна Македонія - 2:2 Німеччина - Вірменія - 6:0 Румунія - Ліхтенштейн - 2:0 Положення команд: Німеччина - 12 очок (5 матчів), Вірменія - 10 (5), Румунія - 9 (5), Північна Македонія - 8 (5), Ісландія - 4 (5), Ліхтенштейн - 0 (5) Читайте такожВідбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 4 вересня, положення команд Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Автор: Антон Дудар

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