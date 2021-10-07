Юрген Клопп розповів про неймовірний талант Андрія Вороніна.

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп розповів про свого колишнього підопічного Андрія Вороніна.

54-річний німецький фахівець згадав Вороніна під час інтерв'ю каналу "Майнца" на YouTube.

На запитання журналіста, з ким з футболістів "Майнца" Клопп хотів би знову попрацювати в разі відновлення їхньої кар'єри, зірковий коуч обрав Вороніна.

"Якби Андрій хоча б один день в житті знав, наскільки хорошим гравцем він міг би стати, було б класно. Він був неймовірним гравцем, дивовижним талантом. Я був трохи несправедливим. У перший мій сезон як тренера я випускав Вороніна тільки на заміну. Андрій потім зайшов до мене в кімнату під час зборів і запитав: "Клоппо, чому я ніколи не потрапляю в старт?" Я запитав: "Хочеш чесну відповідь?". Він відповів ствердно. Тоді я сказав: "Тому що ти не скаржишся, коли не в старті". Він відповів: "Справедливо". І він продовжував не потрапляти в старт", - розповів Клопп.

Нагадаємо, що Клопп очолював німецький "Майнц" з 2001 по 2008 рік. Воронін виступав за "Майнц" з 2000 по 2002 рік.

Андрій Воронін: кар'єра футболіста

Воронін з'являвся на полі у футболці національної збірної України 74 рази, в яких зміг забити 8 м'ячів.

Андрій є вихованцем одеського "Чорноморця", але за першу команду жодного матчу так і не зіграв. За свою кар'єру Воронін захищав кольори таких клубів, як "Ліверпуль", "Баєр", "Боруссія М", "Фортуна", "Герта", "Кельн", "Майнц" та московське "Динамо".

Автор: Артем Будрін