Карпова висловила надію, що Путіна і Лукашенка судитимуть за їхні злочини.

Футболістка жіночої збірної Росії та іспанського "Еспаньола" Надія Карпова відреагувала на зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна і самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка, яка напередодні відбулася в Мінську.

27-річна спортсменка назвала Путіна і Лукашенка фашистами і підкреслила, що їх потрібно судити за те, що вони влаштували геноцид.

"Ви - у***и, ви - мерзота. Ви ті, хто влаштував геноцид. Ви ті, кого потрібно судити. Ви не просто "токсичні", ви й****і фашисти, яким давно немає місця в сучасному світі.

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Сподіваюся, ви отримаєте по заслугах. Тому що добро завжди перемагає зло. До біса путлера, до біса війну", - написала Надія Карпова в Instagram.

Зазначимо, що Надія Карпова послідовно підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

У червні видання BBC опублікувало інтерв'ю з Карповою, в якому футболістка виступила з публічною критикою режиму Володимира Путіна і засудила війну в Україні.

У листопаді Надія оригінально привітала росіян з Днем народної єдності, процитувавши антивоєнний вірш і обматюкавши Путіна.

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