Надія Карпова привітала росіян з Днем народної єдності антивоєнним віршем.

Футболістка жіночої збірної Росії і іспанського "Еспаньола" Надія Карпова оригінально привітала своїх співвітчизників з Днем народної єдності, який в РФ відзначається 4 листопада.

27-річна спортсменка, яка раніше неодноразово виступала проти війни в Україні, висміяла це свято на своїй сторінці в Instagram, а також зробила репост антивоєнного вірша.

"За народну єдність нас закликали вмирати депутати і міністри, а не дочка, дружина і мати. Хто вони взагалі такі, щоб вирішувати, хто буде жити, а хто буде гнити в могилі заради їх кар'єр і брехні?", - йдеться в публікації.

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Крім того, Надія Карпова від себе англійською додала меседж президенту РФ Володимиру Путіну.

"Fuck war, fuck putin" (До біса війну, до біса путіна).

Додамо, що в червні Карпова виступила з публічною критикою режиму Володимира Путіна. В інтерв'ю BBC футболістка засудила війну в Україні і розповіла про вплив пропаганди на її співвітчизників.

"Російська пропаганда намагається переконати росіян, що ми виняткова нація і весь світ налаштований проти нас і нашої "унікальної місії". Про яку місію вони говорять?

Ці люди, які виправдовують війну, є полоненими пропаганди. Мені їх шкода. Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб звільнити їх від цього", - сказала Карпова.

Також в цьому ж інтерв'ю футболістка зробила камінг-аут.

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