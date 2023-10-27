Це вже не вперше, коли Месут Озіл коментує конфлікт на Близькому Сході.

Чемпіон світу 2014 року у складі збірної Німеччини, німецький півзахисник турецького походження Месут Озіл підтримав народ Палестини.

Колишній футболіст мадридського "Реала" поділився у своїх соціальних мережах відео, на якому фанати шотландського "Селтіка" перед початком матчу Ліги чемпіонів розмахують палестинськими прапорами.

"Люди в Палестині – ви ніколи не будете одні. Повага до вболівальників CelticFC", — написав Озіл.

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Це вже не вперше, коли відомий спортсмен коментує конфлікт на Близькому Сході. Тиждень тому Озіл висловив співчуття з приводу загибелі тисяч людей в Ізраїлі та в Секторі Газа, не згадавши при цьому про терористичну атаку ХАМАС, під час якої загинуло понад 1400 людей.

У Німеччині Озіл відомий близькістю до президента Туреччини Реджепа Ердогана. Турецький лідер навіть був на весіллі футболіста як почесний гість.

Месут Озіл відомий виступами за німецькі клуби "Шальке" і "Вердер", мадридський "Реал", лондонський "Арсенал" і турецький "Фенербахче". Його останнім клубом був "Істанбул Башакшехір".

За свою кар'єру Месут зіграв 645 матчів, забив 114 голів і виконав 222 результативні передачі.

Раніше колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" та збірної Франції Ерік Кантона закликав припинити окупацію Палестини.

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