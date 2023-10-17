Ерік Кантона вирішив розмежувати ХАМАС та Палестину.

Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" та збірної Франції Ерік Кантона висловив свою точку зору щодо подій в Ізраїлі та Секторі Гази.

"Захист прав палестинців не означає, що ви прихильник ХАМАС. Якщо ви говорите "звільніть Палестину", це не означає, що ви антисеміт або хочете, щоб усі євреї зникли. "Звільніть Палестину" означає звільнення палестинців від ізраїльської окупації, яка позбавляла їх базових прав людини протягом 75 років. "Звільніть Палестину" означає припинення ув’язнення 2,3 мільйонів палестинців у найбільшій у світі в’язниці під відкритим небом, половина з яких – діти", - написав Кантона у своєму Instagram.

Знаменитий спортсмен також закликав уряд Ізраїлю припинити нав'язувати апартеїд палестинцям.

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"Повернути палестинцям контроль над основною інфраструктурою на їхній землі - це означає звільнити Палестину", - додав Кантона.

Війна в Секторі Газа – останні новини

Як писав УНІАН, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що продовжує завдавати масованих авіаударів по об’єктах угруповання ХАМАС в Секторі Газа. Паралельно триває підготовка до "значної наземної операції" в Секторі, вона вже на стадії завершення.

На цьому тлі з Ізраїлю до Європи вилетів перший евакуаційний рейс з громадянами України. 207 українців, зокрема 63 дітей, вивезли літаком з Тель-Авіва до румунського Бухареста.

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