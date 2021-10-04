Олександр Петраков не стримав емоцій.

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков бурхливо завершив свою прес-конференцію присвячену старту жовтневого збору національної команди.

Про це повідомляє УАФ.

"За півтора місяця, що я перебуваю біля керма збірної, мені так приємно - ви мене всі так ненавидите, стільки про мене статей, гидот. Я, чесно, став сильнішим - спасибі вам величезне, дякую. У мене мотивація така зараз, мля, божевільна. Мене так ненавидять - клас. Всім бажаю здоров'я і добра. Бачите? Ви мене критикуєте, а я вам бажаю здоров'я, добра і щастя вашим родинам", - сказав Петраков.

"Мені досвідчені люди підказали взагалі не читати в інтернеті. Знаєте, я це зробив і почуваю себе прекрасно. Книги узяв з собою, читатиму їх", - додав керманич збірної.

Нагадаємо, що на цій прес-конференції Петраков вперше офіційно прокоментував невиклик Руслана Малиновського до табору збірної.

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Збірна України: матчі в жовтні

Збірна України в жовтні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 9 жовтня Україна в гостях зіграє проти Фінляндії, а 12 жовтня прийматиме Боснію і Герцеговину.

Після п'яти матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 5 очок.

Автор: Артем Будрін