Ігор Леонов покинув "Минай", який очолював з 9 жовтня.

Футбольний клуб "Минай" припинив співпрацю з головним тренером команди Ігорем Леоновим.

Про це повідомив офіційний сайт "Миная".

Повідомляється, що дане рішення прийняло керівництво "Миная", але контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.

"Вважаємо, що команда на чолі з Леоновим демонструвала хороший футбол і тільки доля невезіння призвела до відсутності перемог і більшої кількості очок за цей період. У керівництва клубу немає претензій до роботи тренера і саме такого результату. Але нинішня турнірна ситуація вимагає відповідних заходів щодо поліпшення ситуації", - йдеться в заяві клубу.

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Відзначимо, що це вже друга тренерська перестановка в "Мінаї" в цьому сезоні. У жовтні з поста головного тренера клубу був звільнений Василь Кобін.

"Минай": результати під керівництвом Леонова

54-річний Леонов очолював "Минай" з 9 жовтня.

Під його керівництвом команда провела 9 матчів: 4 рази зіграла внічию і зазнала 5 поразок.

Осінню частину сезону "Минай" завершив на передостанньому місці в турнірній таблиці УПЛ. На цій же позиції команда перебувала, коли Леонов її прийняв.

Автор: Антон Дудар