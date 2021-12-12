У заключному матчі 18-го туру Української Прем'єр-ліги "Колос" приймав "Минай".
"Колос" пропустив у дебюті матчу, але в кінцівці зумів не тільки відігратися, але ще і вирвати перемогу.
Ця перемога дозволила "Колосу" набрати 24 очки і піднятися на восьме місце в УПЛ. "Минай", у якого 10 очок, йде 15-м.
"Колос" - "Минай" - 2:1
Голи: Мілько, 88 (з пенальті), Чорноморець, 90 - Вишневський, 11
"Колос": Волинець, Ром, Петров, Чорноморець, Золотов, Ільїн, Богданов (Костишин, 77), Мілько, Сантос, Лисенко (Нурієв, 55), Січинава (Ренан Абнер, 64)
"Минай": Пеньков, Гончар (Векляк, 25), Горін, Матич, Книш, Месхі, Петрусенко, Мякушко, Кулієв (Кобак, 83), Коваленко (Байдал, 83), Вишневський (Селезньов, 62)
Попередження: Ільїн - Горін, Месхі, Кулієв, Коваленко, Книш
Відеоогляд матчу
1-й тайм
Голи "Колоса"
Українська Прем'єр-ліга: 18-й тур
- Поєдинки 18-го туру УПЛ проходили з 10 по 12 грудня.
"Дніпро-1" пішов на зимову перерву на третій позиції, розгромивши головного аутсайдера УПЛ.
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