Клуб з Ковалівки завершив осінню частину сезону на мажорній ноті.

У заключному матчі 18-го туру Української Прем'єр-ліги "Колос" приймав "Минай".

"Колос" пропустив у дебюті матчу, але в кінцівці зумів не тільки відігратися, але ще і вирвати перемогу.

Ця перемога дозволила "Колосу" набрати 24 очки і піднятися на восьме місце в УПЛ. "Минай", у якого 10 очок, йде 15-м.

"Колос" - "Минай" - 2:1

Голи: Мілько, 88 (з пенальті), Чорноморець, 90 - Вишневський, 11

"Колос": Волинець, Ром, Петров, Чорноморець, Золотов, Ільїн, Богданов (Костишин, 77), Мілько, Сантос, Лисенко (Нурієв, 55), Січинава (Ренан Абнер, 64)

"Минай": Пеньков, Гончар (Векляк, 25), Горін, Матич, Книш, Месхі, Петрусенко, Мякушко, Кулієв (Кобак, 83), Коваленко (Байдал, 83), Вишневський (Селезньов, 62)

Попередження: Ільїн - Горін, Месхі, Кулієв, Коваленко, Книш

Відеоогляд матчу

1-й тайм

Голи "Колоса"

Українська Прем'єр-ліга: 18-й тур

Автор: Антон Дудар