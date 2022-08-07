Прокуратура розслідує справу відомого німецького захисника Ніко Шульца.

Німецька прокуратура взялася за справу футболіста "Борусії" Дортмунд Ніко Шульца. Його звинувачують у серйозному злочині.

Колишня дівчина Шульца звернулася до правоохоронців і поскаржилася на прояви домашнього насильства. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

У червні адвокат колишньої дівчини футболіста подав позов про численні інциденти домашнього насильства в 2020 році. Йдеться про 7 випадків нанесення фізичного збитку. Адвокат дівчини відправив до прокуратури 76 сторінок даних з доказами у вигляді скріншотів повідомлень і фотографій синців.

Найбільш шокуючою ситуацією, про яку говорить сторона звинувачення, був удар, який завдав Шульц дівчині в живіт за два тижні до народження доньки. У листуванні з Ніко в WhatsApp навіть є повідомлення, в якому потерпіла каже, що боїться втратити дитину і відчуває болі. На що футболіст відповів: "Вибач".

Повідомляється, що гравець "Боруссії" Дортмунд і збірної Німеччини може отримати до 10 років позбавлення волі.

Є ймовірність, що "Боруссія" припинить співпрацю з Ніко Шульцом.

"Досі нам не було відомо про будь-які розслідування прокуратури приватного життя Ніко Шульца. Зараз ми підтримуємо контакт з футболістом, враховуючи всі серйозні звинувачення", - відреагувала прес-служба клубу.

29-річний Ніко Шульц виступає за "Боруссію" Дортмунд з 2019 року після трансферу з "Хоффенхайма". Також на його рахунку 12 матчів і 2 голи за збірну Німеччини.

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