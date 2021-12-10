Перемогу за підсумками голосування здобув гол Андрія Ярмоленка.

Гол Андрія Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів на Євро-2020 визнаний найкращим м'ячем в історії збірної України.

Українська асоціація футболу провела відповідне опитування серед уболівальників у своєму Telegram-каналі.

Експертна рада УАФ спочатку відібрала десять претендентів. За підсумками голосування вболівальників була сформована фінальна трійка.

У фінальному голосуванні гол Ярмоленка випередив м'яч Андрія Шевченка у ворота збірної Росії у відборі на Євро-2000, а також гол Сергія Реброва у ворота Саудівської Аравії на ЧС-2006.

Гол Ярмоленка набрав 60% голосів, гол Шевченка - 31%, а гол Реброва - 9%.

Відео голу Ярмоленка

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Андрій Ярмоленко: статистика у збірній України

Ярмоленко виступає за "жовто-синіх" з 2009 року.

Він провів за збірну України 106 матчів (третій показник в історії після Анатолія Тимощука, у якого 144 матчі, і Андрія Шевченка - 111) і забив 44 голи (другий після Шевченка - 48).

Ярмоленко є рекордсменом збірної за кількістю результативних дій - 68 (44 голи і 24 результативні передачі). Нещодавно він обійшов Шевченка, у якого 48 голів і 13 гольових пасів (61).

Півзахиснику також належить рекорд за кількістю голів за збірну за один календарний рік - 7 м'ячів.

Автор: Антон Дудар