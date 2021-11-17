Гол, пропущений Олександром Філімоновим, згадують досі.

Колишній воротар збірної Росії Олександр Філімонов розповів про легендарний гол у свої ворота, який в матчі національних збірних в 1999 році забив Андрій Шевченко.

Про цей епізод він згадав в інтерв'ю YouTube-каналу "Sports Інтерв'ю".

"Чому не вибив? Тому що хотів зловити. Блін, а чому мені не зловити? Це звичайна справа. Воротар грає на виходах - ловить м'яч. М'яч відбивається, якщо його не дістати двома руками або йде боротьба. Якщо боротьби немає, м'яч летить в руки, чому б його не зловити? Я його почав викидати, коли вже розумів, що можу залетіти з ним у ворота. І, до речі, після цього був такий же момент, я тоді відбив кулаком", - сказав екс-голкіпер.

Філімонов зазначив, що ніхто з гравців збірної Росії не "пред'являв" йому за цей гол.

Екс-воротар зізнався, що пізніше переглядав цей м'яч:

"Тоді хотілося не закриватися від усього світу, а бути відкритим. Я ходив на дуже багато передач, давав інтерв'ю, пояснював, показував, розповідав. Хоча, напевно, потрібно було закритися, тому що на міфотворчість це ніяк не вплинуло. Я потім переглядав, мені показували, та я і сам це бачив. Це ж не 18+. Один з моїх пропущених голів".

Відзначимо, що цей пропущений гол багато в чому зламав кар'єру Філімонова.

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Матч Росія - Україна в 1999 році

Матч Росія - Україна відбувся в Москві в 1999 році в рамках відбору на Євро-2000 і завершився внічию - 1:1.

Росіяни вийшли вперед на 75-й хвилині завдяки голу Валерія Карпіна, а гол Андрія Шевченка зі штрафного на 88-й хвилині дозволив Україні зрівняти рахунок.

Завдяки цій нічиїй Україні вдалося пробитися в стикові матчі кваліфікації, а Росія залишилася на третьому місці в групі.

Автор: Антон Дудар