Збірна Аргентини програла Саудівській Аравії в стартовому турі чемпіонату світу.

У вівторок, 22 листопада, в рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини сенсаційно програла національній команді Саудівської Аравії з рахунком 1:2.

Лідер аргентинців Ліонель Мессі прокоментував поразку своєї команди.

"Ми знали, що у суперника хороша команда, яка вміє непогано комбінувати. Іноді у нас була поспішність в наших діях на чужій половині поля.

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Однак ніяких виправдань нам немає. Збірна зараз буде більш єдиною, ніж раніше. У нас сильна команда, і ми це покажемо, хоча Аргентина давно не опинялася в ситуації, коли ми програли матч.

Важкий удар для нас, ми не очікували такого старту. Далі нам потрібно тільки перемагати", - приводить слова Мессі прес-служба збірної Аргентини.

Додамо, що поразкою проти Саудівської Аравії збірна Аргентини перервала свою фантастичну серію без поразок, яка становила 36 ігор. Аргентина програла вперше з літа 2019 року.

Аргентинці були в одній грі від повторення рекорду Італії на рівні збірних.

В наступному турі чемпіонату світу збірна Аргентини зіграє проти Мексики. Матч заплановано на 26 листопада.

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