УЄФА поки не готовий відібрати у Росії право проводити фінал ЛЧ.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на можливість перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Росії через загрозу вторгнення в Україну.

"УЄФА постійно і дуже ретельно стежить за ситуацією, що склалася. Але поки немає ніяких планів, щоб змінити місце проведення матчу", - цитує заяву УЄФА журналіст Ден Кілпатрік.

У той же час, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що у Росії "немає шансів на проведення футбольних турнірів". Він зазначив, що підтримає рішення позбавити РФ права приймати фінал ЛЧ.

Раніше кілька британських ЗМІ повідомили, що УЄФА може відібрати у Росії право приймати фінал Ліги чемпіонів через останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання незалежності так званих "Луганської народної республіки" і "Донецької народної республіки", а потім підписав договори про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між РФ і "ЛДНР".

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