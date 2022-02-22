Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на можливість перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Росії через загрозу вторгнення в Україну.
"УЄФА постійно і дуже ретельно стежить за ситуацією, що склалася. Але поки немає ніяких планів, щоб змінити місце проведення матчу", - цитує заяву УЄФА журналіст Ден Кілпатрік.
У той же час, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що у Росії "немає шансів на проведення футбольних турнірів". Він зазначив, що підтримає рішення позбавити РФ права приймати фінал ЛЧ.
Раніше кілька британських ЗМІ повідомили, що УЄФА може відібрати у Росії право приймати фінал Ліги чемпіонів через останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання незалежності так званих "Луганської народної республіки" і "Донецької народної республіки", а потім підписав договори про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між РФ і "ЛДНР".
Ліга чемпіонів: що потрібно знати про турнір
- Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 і 23 лютого, матчі-відповіді - 8, 9, 15 і 16 березня. Повний розклад матчів тут.
- Жеребкування 1/4, 1/2 і фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня в швейцарському Ньоні.
- Фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 має відбутися 28 травня в Санкт-Петербурзі на стадіоні "Газпром Арена".
- Чинним переможцем ЛЧ є лондонський "Челсі", обіграв у фіналі торішнього турніру "Манчестер Сіті".