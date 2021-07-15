Глава суддівського комітету УЄФА підкреслив, що пенальті був призначений вірно.

Голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті прокоментував пенальті у півфіналі Євро-2020 між збірними Англії та Данії, який був призначений в овертаймі і привів до перемоги англійської команди.

Одинадцятиметровий був призначений арбітром данні Маккелі на 102-й хвилині матчу після того, як Рахім Стерлінг впав у штрафний датчан. Пенальті викликав безліч суперечок у мережі.

Проте в коментарі ТАСС Розетті заявив, що бригада суддів не допустила помилку в даному епізоді.

"Ми можемо обговорювати цей момент, тому що ми абсолютно відкриті. Але пенальті був призначений правильно. Суддя бачив момент, і система відеоасистента рефері (VAR) тільки підтвердила його рішення - захисник не торкнувся м'яча, але був чистий контакт з нападником", - сказав Розетті.

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Євро-2020: підсумки

Чемпіонат Європи проходив з 11 червня по 11 липня в одинадцяти різних країнах.

Переможцем турніру стала збірна Італії, яка у фіналі в серії пенальті обіграла Англію. Італійська збірна стала чемпіоном Європи вдруге в історії.

Півфіналістами турніру стали збірні Іспанії та Данії.

Збірна України встановила свій особистий рекорд, вперше в історії дійшовши до чвертьфіналу.

142 голи - це новий рекорд чемпіонатів Європи (попередній був встановлений на Євро-2016 - 108 голів).

На Євро-2020 було забито 11 автоголів - це більше, ніж на всіх попередніх турнірах разом узятих.

Найкращим бомбардиром турніру став Кріштіану Роналду, який випередив Патріка Шика за додатковим показником.

УЄФА визначив найкращий гол Євро-2020.

Також була представлена символічна збірна чемпіонату Європи.

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Автор: Антон Дудар