В організації зазначили, що вони знаходяться в контакті з УАФ і РФС.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на дебютні ігри кримських клубів "Севастополь" і "Рубін" в дивізіоні Б Другої ліги чемпіонату Росії з футболу.

В організації заявили, що вони знаходяться в контакті з Українською асоціацією футболу і РФС.

"Зараз ми оцінюємо ситуацію, особливо в світлі рішення 2014 року про заборону кримським клубам брати участь у змаганнях під егідою РФС і створення в Криму "особливої зони" до подальшого повідомлення.

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Ми знаходимося в контакті з РФС і Українською асоціацією футболу", - йдеться в заяві УЄФА.

Нагадаємо, в 2014 році після анексії Криму росіяни намагалися включити кримські клуби до складу РФС. Але тоді УЄФА заборонив РФС включати команди з півострова, створивши в цьому регіоні "спеціальний статус".

Однак після початку повномасштабної війни росіяни вирішили піти проти УЄФА і включили до складу РФС клуби з Криму. На сезон 2023/2024 до складу другої ліги ФНЛ були заявлені футбольні клуби "Севастополь" і "Рубін" з Ялти.

16 липня ці клуби зіграли перші матчі в російському чемпіонаті.

17 липня Українська асоціація футболу направила в УЄФА офіційний лист із закликом відреагувати на окупацію кримського футболу.

Очікувалось, що УЄФА накладе додаткові санкції на Росію, проте в організації не поспішають це робити.

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