В результаті обстрілу Вінниці загинуло близько 20 осіб, серед них троє дітей.

У четвер, 14 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. В результаті атаки РФ загинуло багато людей, серед яких маленькі діти.

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук висловився щодо обстрілу Вінниці. За словами футболіста, після подібних подій складається враження, що в Росії живе багато народу, але зовсім немає людей.

"Які тут можуть бути виправдання?

Після таких кадрів починаєш думати, що в Росії багато народу, а людей немає. Одні орки", - написав Сидорчук в Instagram.

Нагадаємо, раніше відома футбольна журналістка і дружина гравця збірної України Олександра Зінченка Влада Зінченко дуже емоційно відреагувала на ракетний удар військами РФ по її рідній Вінниці.

Ракетний удар по Вінниці - подробиці

Як повідомляв УНІАН, вранці 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які потрапили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

Загинули 20 людей, з них троє дітей, також згоріли 25 автомобілів.

Близько 90 постраждалих звернулися за допомогою до медичних установ, приблизно 50 з них-у важкому стані.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з підводного човна в акваторії Чорного моря.

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