Італійський "Інтер" міг завищувати суму своїх доходів у звітностях.

21 грудня фінансова гвардія Італії провела обшуки в офісі чемпіона країни з футболу "Інтера".

Про це повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

В ході обшуків була вилучена фінансова документація клубу за 2017-18 і 2018-19 роки.

Міланська прокуратура підозрює "Інтер" у навмисному завищенні доходів клубу в цей період. Італійський клуб міг вказувати неправдиві дані про вартість деяких як вихідних, так і вхідних трансферів, щоб збалансувати бухгалтерські звіти. Крім того, ціна проданих футболістів могла навмисне завищуватися, щоб "Інтер" міг вписатися в норми фінансового фейр-плей. Під підозрою опинилися близько десяти трансферів клубу.

"Інтер" підозрюється у фінансових махінаціях загалом на 100 мільйонів євро.

Чемпіон Італії на своєму офіційному сайті підтвердив факт проведення розслідування. В "Інтері" зазначили, що надали всю необхідну документацію, а також повідомили, що жоден член керівництва клубу не був узятий під варту. Також італійський клуб підкреслив, що йому не було пред'явлено жодних звинувачень.

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Відзначимо, що раніше в поле зору правоохоронних органів потрапили й інші італійські клуби: "Ювентус", "Наполі", "Аталанта", "Сампдорія" і "Дженоа" і "Мілан". В офісі туринського клубу також провели обшуки та вилучили фінансові документи. Що стосується "Мілана", то у звітності "россонері" порушень не виявили.

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