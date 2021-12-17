Крістіан Еріксен не зможе виступати в Італії.

Італійський "Інтер" повідомив про розірвання контракту з відомим данським півзахисником Крістіаном Еріксеном, який пережив зупинку серця під час Євро-2020.

Угода була розрахована до літа 2024 року, проте сторони вирішили розірвати її за обопільною згодою, повідомив офіційний сайт "Інтера".

"Клуб і вся сім'я "нерадзуррі" бажають гравцеві всього найкращого в майбутньому. Навіть якщо сьогодні шляхи "Інтера" і Крістіана розходяться, між нами збережеться міцний і нерозривний зв'язок. Найкращі моменти, голи та перемоги, обійми вболівальників біля "Сан-Сіро" під час святкування чемпіонства. Все це назавжди залишиться в нашій історії", - йдеться в повідомленні "Інтера".

Відзначимо, що Еріксен, якому встановили імплантований кардіовертер-дефібрилятор, не може виступати та навіть тренуватися в Італії, оскільки регламент Серії А не дозволяє футболістам виступати з дефібрилятором.

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Раніше повідомлялося, що Еріксен відновив тренування в Данії - він знаходиться у розташуванні рідного для себе клубу "Оденсе".

Крістіан Еріксен: подробиці зупинки серця

Еріксен знепритомнів наприкінці першого тайму матчу з Фінляндією на груповому етапі Євро-2020. Він похитнувся і впав на газон в момент, коли партнер по команді вкидав на нього м'яч з ауту.

Лікарям довелося використовувати дефібрилятор і реанімувати футболіста прямо на полі. На щастя, їм вдалося врятувати Крістіана.

Еріксена забрали з поля з кисневою маскою. При цьому у нього були відкриті очі. Зі стадіону його доставили в лікарню.

Слідом УЄФА повідомив, що стан футболіста стабілізовано. Пізніше стало відомо, що Еріксен знаходиться у свідомості та може говорити. Він поспілкувався зі своїми партнерами по збірній і попросив їх дограти матч.

Стало відомо, що Еріксен пережив зупинку серця. Лікар розповів про те, як вдалося врятувати футболіста.

Крістіан Еріксен: довідка

29-річний Еріксен відомий за своїми виступами за "Аякс", "Тоттенхем", під час виступу за який став розцінюватися, як один з топ-півзахисників Європи, і "Інтер".

З "Аяксом" він тричі ставав чемпіоном Нідерландів, з "Тоттенхемом" доходив до фіналу Ліги чемпіонів, а з "Інтером" виграв серію А.

Еріксен чотири рази визнавався найкращим футболістом року в Данії.

У складі збірної Данії Еріксен провів 109 матчів і забив 36 голів.

Автор: Антон Дудар