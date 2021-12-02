Крістіан Еріксен у себе на батьківщині продовжує відновлюватися.

29-річний півзахисник міланського "Інтера" та збірної Данії Крістіан Еріксен знову почав тренуватися після зупинки серця в матчі Євро-2020, яка сталася 173 дні тому.

Про це повідомляє Sky Sports.

У гравця чинний контракт з "Інтером", проте згідно з суворим італійським законодавством Еріксену заборонено виходити на поле у Серії А, тому що після Євро-2020 йому встановили до серця імплант (кардіовертер-дефібрилятор).

Таким чином, футболіст повернувся до рідного "Оденсе" на батьківщині, за який виступав у період з 2005 по 2008 рік, щоб тренуватися індивідуально, а згодом з іншими гравцями в колективі.

Чи продовжить кар'єру Крістіан - поки що невідомо.

Крістіан Еріксен: подробиці зупинки серця

Еріксен знепритомнів наприкінці першого тайму матчу з Фінляндією на груповому етапі Євро-2020. Він похитнувся і звалився на газон в момент, коли партнер по команді вкидав на нього м'яч з ауту.

Еріксен знепритомнів, на поле вибігли лікарі. Гравці збірної Данії оточили футболіста, щоб приховати те, що відбувається, від камер.

Лікарям довелося використовувати дефібрилятор і реанімувати футболіста прямо на полі. На щастя, їм вдалося врятувати Крістіана.

Еріксена забрали з поля з кисневою маскою. При цьому у нього були відкриті очі. Зі стадіону його доставили в лікарню.

Слідом УЄФА повідомив, що стан футболіста стабілізовано. Пізніше стало відомо, що Еріксен знаходиться у свідомості і може говорити. Він поспілкувався зі своїми партнерами по збірній відеозв'язком і попросив їх дограти матч.

Еріксен пережив зупинку серця. Лікар розповів про те, як вдалося врятувати футболіста.

Крістіан Еріксен: довідка

29-річний Еріксен відомий за своїми виступами за "Аякс", "Тоттенхем", під час виступу за який став розцінюватися, як один з топ-півзахисників Європи, та "Інтер".

З "Аяксом" він тричі ставав чемпіоном Нідерландів, з "Тоттенхемом" доходив до фіналу Ліги чемпіонів, а з "Інтером" виграв Серію А.

Еріксен чотири рази визнавався найкращим футболістом року в Данії.

У складі збірної Данії Еріксен провів 109 матчів і забив 36 голів.

Автор: Артем Будрін